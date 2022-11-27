Промес проводит 200-й матч в составе «Спартака»

Матч шестого тура Кубка России с «Зенитом» стал для нападающего «Спартака» Квинси Промеса 200-м в составе московского клуба.

Промес присоединился к «Спартаку» в августе 2014 года и провел за клуб четыре сезона, выиграв с ним чемпионат и Суперкубок России. В 2018 году 30-летний нидерландец перешел в «Севилью», а затем в «Аякс». В феврале 2021 года он вернулся в московскую команду и выиграл Кубок России.

В 199 матчах за «Спартак» Промес забил 98 мячей и отдал 48 результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года.

В настоящий момент счет в матче «Зенит» — «Спартак» — 0:0.