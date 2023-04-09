В «Динамо» отреагировали на новость о возможном возвращении Шварца в клуб

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении экс-тренера бело-голубых Сандро Шварца.

— Что касается Славиши Йокановича, он главный тренер, работает с командой.

— Были сообщения о том, что якобы может вернуться Сандро Шварц. Такое в принципе рассматривается?

— Только что ответил на ваш вопрос. Славила Йоканович главный тренер клуба «Динамо» Москва. Точка.

Ранее адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский рассказал «СЭ» о разговоре с высшим руководством бело-голубых, а также выразил надежду на положительный исход разговора с немецким специалистом.

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. На данный момент 44-летний специалист является главным тренером немецкого клуба «Герта».