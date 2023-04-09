Гафин — о ничьей со «Спартаком»: «Упустили победу, это плохой результат»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью со «Спартаком» в матче 22-го тура РПЛ (3:3).

«Упустили победу, это плохой результат. Но, по моему субъективному мнению, мы не играли лучше, чем «Спартак». Поэтому, наверное, результат по игре», — сказал Гафин «СЭ».

Бело-голубые дважды уступали в счете по ходу встречи, но лидировали с 66-й минуты. На 88-й минуте Соболев с пенальти принес «Спартаку» ничью.