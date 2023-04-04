Добровинский: «Задал вопрос высшему руководству, а не вернуть ли «Динамо» Шварца?»

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский высказался о работе главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

— Думаю, что «Динамо» уже сейчас ищет нового тренера. Я задал вопрос высшему руководству, а не вернуть ли нам Шварца? Но он в Берлине. Но если поговорить, то вернется в Москву. Ему здесь очень нравилось. Надеюсь, что Пивоваров со Шварцем дообщаются до чего-то. Йоканович — неплохой тренер, но просто не пришелся.

— Идут слухи про Черчесова и Николича...

— Черчесов — хороший тренер, но он отлично ведет свою команду в Венгрии. Зачем ему уходить? К Николичу так-то спокойно отношусь. Есть у меня кандидат? Есть. Это бельгийский специалист. В прошлый раз его не взяли. Сборную тренировал. Очень хороший специалист.

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. На данный момент 44-летний специалист является главным тренером немецкого клуба «Герта».