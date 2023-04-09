Кобелев считает результат дерби «Спартак» — «Динамо» закономерным

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев — о сверхрезультативном дерби со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

— Вы знаете, а мне дерби понравилось с точки зрения накала, борьбы, самоотдачи футболистов, движения и страсти, — говорит Кобелев. — Матч получился боевым. При этом хотелось бы более осмысленной игры со стороны обеих команд. И «Спартак», и «Динамо» демонстрировали ее, к сожалению, отрезками.

— Этот матч можно смело назвать комедией ошибок?

— Да, в принципе, еще до игры было понятно, что линия нападения у обеих команд превосходит оборонительные построения. Так что я предполагал, что в матче будет точно больше двух голов.

— Но не шесть же.

— Это следствие грубейших ошибок.

— Кто все-таки показал более целостную игру?

— Да я бы не отдавал кому-то предпочтение. Дебют остался за красно-белыми, потом бело-голубые в какой-то момент инициативу перехватили. А во втором тайме уже была обоюдоострая борьба. При этом стоит признать, что «Спартак» создал два голевых момента. Прежде всего имею в виду удар головой Соболева, когда здорово сыграл Шунин. У команды Йокановича я таких шансов и не припомню.

— Значит, «Спартак» больше заслуживал победы?

— Матч получился, наверное, в какой-то степени абсурдным. 3:3 — все-таки закономерный результат.

«Спартак» с 42 очками занимает третье место в РПЛ после 22 матчей. «Динамо» после ничьей продолжает отставать от красно-белых на 6 очков и идет на шестой строчке в турнирной таблице.

Полностью интервью Кобелева «СЭ» можно прочитать здесь.