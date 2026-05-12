В «Динамо» объяснили эвакуацию стадиона после матча с «Краснодаром»

В пресс-службе стадиона «Динамо» объяснили эвакуацию арены после матча 29-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром».

11 мая бело-голубые дома обыграли «Краснодар» со счетом 2:1. Примерно через час после окончания встречи на стадионе сработала система оповещения об эвакуации.

«После завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе. В соответствии с действующими регламентами безопасности все подобные сообщения подлежат обязательной проверке, в том числе обследованию территории с привлечением кинологической службы», — приводит РИА Новости ответ пресс-службы арены.

По итогам проверки опасных предметов обнаружено не было.

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