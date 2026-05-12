РПЛ 2025/2026: где смотреть трансляцию последнего 30-го тура

Матчи заключительного, 30-го тура чемпионата России пройдут в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию решающих матчей чемпионата России. Следить за основными событиями и результатами игр можно также в футбольном матче-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игры 30-го тура чемпионата России будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол! 2», «Матч! Футбол 3», «Матч! Игра» и «Матч! Арена» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Перед последним туром на чемпионство претендуют две команды: «Зенит» (65 очков) и «Краснодар» (63 очка). Первый дополнительный показатель при равенстве очков (личные встречи) — в пользу «Зенита».