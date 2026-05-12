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12 мая, 11:00

РПЛ 2025/2026: где смотреть трансляцию последнего 30-го тура

Матчи 30-го тура чемпионата России будут проходить 17 мая
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Матчи заключительного, 30-го тура чемпионата России пройдут в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию решающих матчей чемпионата России. Следить за основными событиями и результатами игр можно также в футбольном матче-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игры 30-го тура чемпионата России будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол! 2», «Матч! Футбол 3», «Матч! Игра» и «Матч! Арена» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Перед последним туром на чемпионство претендуют две команды: «Зенит» (65 очков) и «Краснодар» (63 очка). Первый дополнительный показатель при равенстве очков (личные встречи) — в пользу «Зенита».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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