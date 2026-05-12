РПЛ 2025/2026 — расписание матчей последнего, 30-го тура чемпионата России

Матчи заключительного, 30-го тура чемпионата России состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно — в 18.00 по московскому времени.

Расписание матчей 30-го тура чемпионата России

18.00. «Балтика» — «Динамо» Москва

18.00. «Динамо» Махачкала — «Спартак»

18.00. «Краснодар» — «Оренбург»

18.00. «Крылья Советов» — «Акрон»

18.00. «Ростов» — «Зенит»

18.00. «Рубин» — «Пари НН»

18.00. «Сочи» — «Ахмат»

18.00. ЦСКА — «Локомотив»

Время начала — московское

«СЭ» будет вести текстовую трансляцию решающих матчей чемпионата России. Следить за основными событиями и результатами игр можно также в футбольном матче-центре на нашем сайте.

Перед последним туром на чемпионство претендуют две команды: «Зенит» (65 очков) и «Краснодар» (63 очка). Первый дополнительный показатель при равенстве очков (личные встречи) — в пользу «Зенита».