19:38 | Футбол — РПЛ

В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта

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В день матча 25-го тура премьер-лиги между "Арсеналом" и "Спартаком" в Туле будет продлена работа общественного транспорта. Встреча пройдет 25 апреля и начнется в 20:30 по московскому времени.

Администрация Тулы поддержала инициативу ПФК "Арсенал": в позднее вечернее время муниципальный и коммерческий общественный транспорт продолжит работу на наиболее оживленных маршрутах – в Пролетарский район, Заречье, в поселок Косая Гора и на Московский вокзал. Отправление от остановок "Центральный стадион" и "Улица Первомайская", - сообщается на официальном сайте "канониров".

"Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. "Спартак" с 39 баллами располагается на 5-й строчке.

Арсенал Т - Спартак

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https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/v-den-matcha-arsenal-spartak-moskva-prodlena-rabota-gorodskogo-transporta/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 25-й тур. "Зенит" - "Динамо", "Спартак" в Туле и другие игры
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