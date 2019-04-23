В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта

В день матча 25-го тура премьер-лиги между "Арсеналом" и "Спартаком" в Туле будет продлена работа общественного транспорта. Встреча пройдет 25 апреля и начнется в 20:30 по московскому времени.

- Администрация Тулы поддержала инициативу ПФК "Арсенал": в позднее вечернее время муниципальный и коммерческий общественный транспорт продолжит работу на наиболее оживленных маршрутах – в Пролетарский район, Заречье, в поселок Косая Гора и на Московский вокзал. Отправление от остановок "Центральный стадион" и "Улица Первомайская", - сообщается на официальном сайте "канониров".

"Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. "Спартак" с 39 баллами располагается на 5-й строчке.

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