В ЦСКА заявили, что примут решение по граффити Марио Фернандеса совместно с болельщиками
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на открытие болельщиками армейцев петиции с призывом убрать граффити с Марио Фернандесом с «ВЭБ Арены».
«По граффити с Марио решать нашим болельщикам, будет принято совместное решение», — сказал Брейдо «СЭ».
17 июля Фернандес подписал однолетний контракт с «Зенитом» с возможностью продления еще на сезон. Ранее футболист 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.
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4
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|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
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|0
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11
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|0
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|0
|0
|0
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|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
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|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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16
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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