В ЦСКА заявили, что примут решение по граффити Марио Фернандеса совместно с болельщиками

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на открытие болельщиками армейцев петиции с призывом убрать граффити с Марио Фернандесом с «ВЭБ Арены».

«По граффити с Марио решать нашим болельщикам, будет принято совместное решение», — сказал Брейдо «СЭ».

17 июля Фернандес подписал однолетний контракт с «Зенитом» с возможностью продления еще на сезон. Ранее футболист 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.