Булыкин поделился мнением, кто из лидеров прошлого сезона РПЛ ухудшит результаты

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, какие ведущие команды РПЛ выступят в предстоящем сезоне хуже, чем в прошлом чемпионате.

«В прошлом сезоне «Ростов» долгое время шел на втором месте и до последнего тура боролся за бронзовые медали. В предстоящем чемпионате так не будет. «Ахмату» тоже вряд ли удастся повторить свой результат», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В минувшем сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Ахмат» финишировал на пятой строчке (50 очков).