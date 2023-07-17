Булыкин поделился мнением, кто из лидеров прошлого сезона РПЛ ухудшит результаты
Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, какие ведущие команды РПЛ выступят в предстоящем сезоне хуже, чем в прошлом чемпионате.
«В прошлом сезоне «Ростов» долгое время шел на втором месте и до последнего тура боролся за бронзовые медали. В предстоящем чемпионате так не будет. «Ахмату» тоже вряд ли удастся повторить свой результат», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.
В минувшем сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Ахмат» финишировал на пятой строчке (50 очков).
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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