В ЦСКА заявили, что повысят зарплату Кисляку

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб повысит зарплату полузащитнику Матвею Кисляку.

«У Кисляка четырехлетний контракт с ЦСКА, никакой опции выкупа нет. Мы намерены улучшить его финансовые условия, потому что считаем, что он этого заслуживает», — цитирует Бабаева Legalbet.

Контракт 20-летнего Кисляка с ЦСКА действует до лета 2028 года. В этом сезоне хавбек провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Этим летом сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Фенербахче» и «Галатасарая». Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8 миллионов евро.