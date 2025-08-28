В ЦСКА заявили, что повысят зарплату Кисляку
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб повысит зарплату полузащитнику Матвею Кисляку.
«У Кисляка четырехлетний контракт с ЦСКА, никакой опции выкупа нет. Мы намерены улучшить его финансовые условия, потому что считаем, что он этого заслуживает», — цитирует Бабаева Legalbet.
Контракт 20-летнего Кисляка с ЦСКА действует до лета 2028 года. В этом сезоне хавбек провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
Этим летом сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Фенербахче» и «Галатасарая». Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8 миллионов евро.
Источник: legalbet.ru
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|2
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|19
|
3
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
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|9
|6
|0
|3
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|
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|
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|
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|5
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|
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|9
|1
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|4
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15
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|1
|2
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|
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
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Александр Соболев
Зенит
|7
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|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
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|1
|3
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|1
|2
|
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ЦСКА
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|1
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