В ЦСКА сообщили, что Глебов избежал серьезного повреждения после матча с «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прошел повторное медицинское обследование в связи с повреждением, полученным в матче против «Краснодара» (1:2) в Winline Зимнем кубке РПЛ, сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что по результатам исследований у игрока были исключены переломы костей стопы и голени, а также повреждение ахиллова сухожилия.

«В течение ближайших нескольких дней Кирилл пройдет курс стартовой терапии, направленной на устранение отека и воспаления, а после его окончания уже будет определен срок лечения», — говорится в сообщении ЦСКА.

В первой части сезона 19-летний футболист провел десять матчей во всех турнирах, забив один гол.