Маркиньос: «Нужно сделать работу над ошибками и уже в чемпионате показать, что такое «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал результат матча против «Зенита» за первое место в Winline Зимнем кубке РПЛ (0:3).

— Почему не получилось во втором тайме переломить игру?

— Надо больше работать над всеми компонентами. Понятно, что это подготовительный турнир. Мы должны сделать работу над ошибками, улучшать себя в каждом компоненте и уже в чемпионате показать, что такое «Спартак».

— Что случилось в первом тайме? «Зенит» сильнее?

— Нет. Это не потому что «Зенит» сильнее. Так бывает. Пропускаешь голы, в том числе и такие, в какой-то степени курьезные. Плюс мы все-таки под нагрузками. Вы видели: тренер дал поиграть всем. Был смешанный состав. Подготовительный турнир, подготовительная игра. Впереди сбор в Турции, где мы должны хорошенько поработать и уже в чемпионате показать себя.

Во второй части сезона РПЛ «Спартак» и «Зенит» встретятся 16 марта в 21-м туре. Игра пройдет в Москве.