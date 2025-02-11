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Агент Барбоза назвал трансферы «Спартака» хорошими сделками для рынка

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился мнением о зимних трансферах «Спартака».

«Я думаю, что это в первую очередь вложение в футбол. Это хорошие игроки, которые так или иначе будут продолжать выступать за топовый клуб в России. Если они будут держать тот же самый уровень, я уверен: если будет желание у «Спартака» продать, они сумеют это сделать без проблем. С финансовой точки зрения, это хорошие сделки для рынка, не все сходится к тому, чтобы играть на европейских кубках. Это политический вопрос, рано или поздно российские команды будут иметь право играть на международных соревнованиях», — сказал Барбоза «СЭ».

В зимнее трансферное окно «Спартак» приобрел трех игроков. Из ЦСКА за 1,2 миллиона евро (данные Transfermarkt) пришел вратарь Илья Помазун, из АЕК — форвард Ливай Гарсия, за которого заплатили 18,7 миллиона, сделав самым дорогим новичком в истории красно-белых, из «Ривер Плейт» — полузащитник Пабло Солари за 10 миллионов евро.

Также «Спартак» близок к подписанию контракта с полузащитником «Бешикташа» Жедсоном Фернандешем.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Вероника Ольшукова

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ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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