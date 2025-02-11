Агент Барбоза назвал трансферы «Спартака» хорошими сделками для рынка

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился мнением о зимних трансферах «Спартака».

«Я думаю, что это в первую очередь вложение в футбол. Это хорошие игроки, которые так или иначе будут продолжать выступать за топовый клуб в России. Если они будут держать тот же самый уровень, я уверен: если будет желание у «Спартака» продать, они сумеют это сделать без проблем. С финансовой точки зрения, это хорошие сделки для рынка, не все сходится к тому, чтобы играть на европейских кубках. Это политический вопрос, рано или поздно российские команды будут иметь право играть на международных соревнованиях», — сказал Барбоза «СЭ».

В зимнее трансферное окно «Спартак» приобрел трех игроков. Из ЦСКА за 1,2 миллиона евро (данные Transfermarkt) пришел вратарь Илья Помазун, из АЕК — форвард Ливай Гарсия, за которого заплатили 18,7 миллиона, сделав самым дорогим новичком в истории красно-белых, из «Ривер Плейт» — полузащитник Пабло Солари за 10 миллионов евро.

Также «Спартак» близок к подписанию контракта с полузащитником «Бешикташа» Жедсоном Фернандешем.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Вероника Ольшукова