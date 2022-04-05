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В ЦСКА рассказали о состоянии Дивеева, который получил травму голеностопа в матче с «Уралом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Травма Игоря Дивеева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба ЦСКА рассказала о состоянии защитника Игоря Дивеева, который получил травму в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).

По итогам обследования у 22-летнего россиянина выявили повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. В ближайшие дни футболист пройдет стартовую терапию, направленную на устранение отека и уменьшение болевого синдрома. Сроки лечения будут определены после оценки эффективности стартовой терапии в течение первых трех дней.

Также клуб сообщил, что Бруно Фукс пропустит несколько дней из-за острой респираторной вирусной инфекции. Сразу после выздоровления бразилец приступит к тренировкам. Антон Заболотный начал тренироваться на поле и в течение ближайшей недели будет увеличивать уровень нагрузки под руководством тренера по физической реабилитации. Кирилл Набабкин полностью восстановился от травмы и будет готовиться к матчу против «Химок» в общей группе.

Матч 24-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — ЦСКА состоится 9 апреля, начало — в 14.00 (мск).

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-050422/
Игорь Дивеев
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
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