В ЦСКА рассказали о состоянии Дивеева, который получил травму голеностопа в матче с «Уралом»

Пресс-служба ЦСКА рассказала о состоянии защитника Игоря Дивеева, который получил травму в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).

По итогам обследования у 22-летнего россиянина выявили повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. В ближайшие дни футболист пройдет стартовую терапию, направленную на устранение отека и уменьшение болевого синдрома. Сроки лечения будут определены после оценки эффективности стартовой терапии в течение первых трех дней.

Также клуб сообщил, что Бруно Фукс пропустит несколько дней из-за острой респираторной вирусной инфекции. Сразу после выздоровления бразилец приступит к тренировкам. Антон Заболотный начал тренироваться на поле и в течение ближайшей недели будет увеличивать уровень нагрузки под руководством тренера по физической реабилитации. Кирилл Набабкин полностью восстановился от травмы и будет готовиться к матчу против «Химок» в общей группе.

Матч 24-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — ЦСКА состоится 9 апреля, начало — в 14.00 (мск).