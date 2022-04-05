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Жирков: «Мне было лет 30, а с трибуны кричали: «Эй, пора заканчивать». Думал: может правда — пора»

Жирков рассказал, что задумывался о завершении карьеры в 30 лет
Максим Алланазаров
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Футболист «Химок» Юрий Жирков рассказал, что задумывался о завершении карьеры 8 лет назад, когда ему было 30 лет.

Помню, мне было лет 30, приехал на игру с «Ростовом» и с трибуны кричали: «Эй, Жирков, пора заканчивать». Раньше я все это слушал и думал: может правда — пора, болельщикам виднее. Но, мне кажется, всегда виднее самому игроку.

8 лет назад Жирков выступал за московское «Динамо». Футболист играл за команду до января 2016 года, после чего перешел в «Зенит».

Жирков покинул «Зенит» летом 2021 года по окончании контракта. В январе 2022 года 38-летний футболист заключил соглашение с «Химками».

Юрий Жирков. «Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы». Огненное интервью Жиркова
Юрий Жирков
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
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13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
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 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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 1 : 0
26.02 14:00
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26.02 16:30
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Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

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Динамо

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П
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Краснодар

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Далер Кузяев

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