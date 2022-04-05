Жирков рассказал, что задумывался о завершении карьеры в 30 лет

Футболист «Химок» Юрий Жирков рассказал, что задумывался о завершении карьеры 8 лет назад, когда ему было 30 лет.

— Помню, мне было лет 30, приехал на игру с «Ростовом» и с трибуны кричали: «Эй, Жирков, пора заканчивать». Раньше я все это слушал и думал: может правда — пора, болельщикам виднее. Но, мне кажется, всегда виднее самому игроку.

8 лет назад Жирков выступал за московское «Динамо». Футболист играл за команду до января 2016 года, после чего перешел в «Зенит».

Жирков покинул «Зенит» летом 2021 года по окончании контракта. В январе 2022 года 38-летний футболист заключил соглашение с «Химками».