Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из тренерского штаба московского клуба.

«Если уход Корнетки был ожидаем, то уход Лоськова и Пашинина — нет. Они очень много сделали для клуба. Это перспективные тренеры. Почему они уходят? Наверное, руководители должны ответить всем болельщикам и журналистам. Мне это сложно комментировать, потому что я этого не понимаю. Как сказывается на игроках частая смена тренеров? Если группа немецких тренеров рассказывала нам басни, а журналисты правильно все описывали, то они не выполнили свою работу. Естественно, что они уходят. Это тренерская профессия. Но, наверное, единственное — надо все объяснять людям», — сказал Семин «СЭ».

Вчера, 4 апреля, «Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды. После ухода Маркуса Гисдоля в отставку 1 марта исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников был Дмитрий Лоськов.