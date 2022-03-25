ТАСС: правительство одобрило РЖД продажу части акций футбольного клуба «Локомотив»

Правительство РФ одобрило продажу «Российскими железными дорогами» (РЖД) части акций футбольного клуба «Локомотив», сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом и ОАО «РЖД», об отчуждении ОАО «РЖД» 100 обыкновенных именных акций АО «ФК «Локомотив», что составляет 0,0015% его уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций АО «РЖД Управление активами», — говорится в документе.

Отмечается, что акции будут проданы по цене не ниже рыночной и не ниже балансовой стоимости.

Команда набрала 34 очка после 21 матча в текущем сезоне РПЛ и занимает 6-е место в таблице.