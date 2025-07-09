Источник: «Спартак» отклонил второе предложение «Фламенго» по Барко

«Спартак» ответил отказом на второе предложение «Фламенго» по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко, сообщает журналист Раиза Симплисиу.

Как утверждает источник, московский клуб не устроила предложенная сумма в размере 14 миллионов евро. Ранее сообщалось, что первое трансферное предложение «Фламенго» по 26-летнему игроку не превышало 10 миллионов евро.

По информации O Dia, сам футболист хочет вернуться в Южную Америку, чтобы иметь шансы сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира в 2026 году.

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 9 голевых передач.