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В ЦСКА готовится смена модели управления клубом

20:58
Стадион ВЭБ Арена. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион ВЭБ Арена. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Государственная корпорация ВЭБ.РФ, владеющая контрольным пакетом акций ЦСКА, приняла решение о радикальной смене принципов работы клуба, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Руководство ставит перед собой задачу настроить эффективную систему управления и привлечь для этого высококлассных специалистов, в том числе по спортивной части. За основу возьмут лучший международный опыт от консультантов из глобальных компаний и модель, которую последние два года реализуют в московском «Динамо». Это, к примеру, создание правления клуба и найм опытных работников, в том числе спортивного директора с широкими полномочиями, как у Желько Бувача в «Динамо».

По решению совета директоров будет создана новая стратегия развития по всем направлениям: спортивному, коммерческому, финансовому, а также по академии. Однако все это невозможно исполнить без внесения кардинальных изменений в базовые документы клуба — акционерное соглашение и устав. Предыдущая модель управления ЦСКА признана неэффективной.

Исходя из этого, ВЭБ обратился к совету директоров ЦСКА с просьбой созвать внеочередное общее собрание акционеров. Оно пройдет не раньше второй половины февраля. В его повестке утверждение обновленного устава и избрание нового генерального директора. Теоретически им может остаться нынешний гендиректор Роман Бабаев. Вопрос смены тренера рассматриваться не будет.

При этом указано, что роль президента клуба Евгения Гинера останется ключевой. В клубе рассчитывают на его опыт при перестройке системы управления. Целью сезона остается место в тройке РПЛ и победа в Кубке России.

Дополнительная информация:

https://t.me/karpinside/16308

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Евгений Петров все материалы автора

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