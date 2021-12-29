ЦСКА подпишет трех новичков в зимнее трансферное окно
21:12
ЦСКА определился с планами на зимнее трансферное окно, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».
По данным источника, армейцы возьмут трех новичков в основной состав: это игроки в центр поля и группу атаки. При этом новички, как планируется, должны сразу заиграть в основном составе.
Также указано, что оба упоминавшихся в последнее время игрока: Медина из «Нью-Йорк Сити» и Кюизанс из «Баварии» — действительно фигурируют в списках ЦСКА, но они там не единственные.
Целью сезона при этом остается место в тройке РПЛ и победа в Кубке России. Планируется увеличение инвестиционного бюджета на следующий сезон.
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