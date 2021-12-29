«Уфа» вернула из аренды полузащитника Емельянова
18:56
«Нефтехимик» сообщил, что полузащитник Данила Емельянов возвращается в «Уфу».
21-летний футболист на правах аренды выступал за команду из Нижнекамска с июля 2021 года. За это время он сыграл 23 матча и забил 4 гола в ФНЛ. Арендное соглашение между клубами было рассчитано до 31 декабря 2021 года.
«Уфа» ушла на зимнюю паузу РПЛ на 15-м месте, имея на счету 16 очков.
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю