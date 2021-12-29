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«Уфа» вернула из аренды полузащитника Емельянова

18:56
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«Нефтехимик» сообщил, что полузащитник Данила Емельянов возвращается в «Уфу».

21-летний футболист на правах аренды выступал за команду из Нижнекамска с июля 2021 года. За это время он сыграл 23 матча и забил 4 гола в ФНЛ. Арендное соглашение между клубами было рассчитано до 31 декабря 2021 года.

«Уфа» ушла на зимнюю паузу РПЛ на 15-м месте, имея на счету 16 очков.

Дополнительная информация:

https://fcnh.ru/news/30968

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Анна Горшкова все материалы автора

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