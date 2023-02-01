В «Ботеве» отреагировали на возможный трансфер Бароана в «Торпедо»

Исполнительный директор «Ботева» Герман Чистяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о возможном переходе нападающего Антуана Бароана в московское «Торпедо».

Ранее РИА «Новости Спорт» сообщило, что в трансфере заинтересован главный тренер москвичей Андрей Талалаев.

«Торпедо» хочет купить нашего нападающего Антуана Бароана? Не комментирую подобное», — сказал Чистяков «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний француз принял участие в 18 матчах, забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.

«Торпедо» после первой части сезона с шестью очками занимает последнее место в РПЛ.