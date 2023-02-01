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Гришин: «Для меня лучший футболист ЦСКА в XXI веке — это Вагнер Лав»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, кто является лучшим футболистом в истории московского клуба.

«Для меня лучший футболист ЦСКА в XXI веке — это Вагнер Лав, однозначно. Почему не Игорь Акинфеев? Акинфеев — это само собой, мне просто нападающие больше в душу западают. Но с Игорем, конечно, Вагнер.

Вагнер — классный нападающий, который забивал в каждом сезоне по 15 и более мячей. Это разноплановый форвард, игравший и первого, и второго нападающего. Он делал результат команды. Очень сильный футболист. Не понимаю, как он не заиграл в Италии или Испании, потому что это его чемпионаты. Видимо, он предпочел Бразилию», — цитирует Гришина Legalbet.

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.

Источник: https://legalbet.ru/news/grishin-dlya-menya-luchshij-futbolist-tcska-v-xxi-veke/

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Вагнер Лав
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
1
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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