Гришин: «Для меня лучший футболист ЦСКА в XXI веке — это Вагнер Лав»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, кто является лучшим футболистом в истории московского клуба.

«Для меня лучший футболист ЦСКА в XXI веке — это Вагнер Лав, однозначно. Почему не Игорь Акинфеев? Акинфеев — это само собой, мне просто нападающие больше в душу западают. Но с Игорем, конечно, Вагнер.

Вагнер — классный нападающий, который забивал в каждом сезоне по 15 и более мячей. Это разноплановый форвард, игравший и первого, и второго нападающего. Он делал результат команды. Очень сильный футболист. Не понимаю, как он не заиграл в Италии или Испании, потому что это его чемпионаты. Видимо, он предпочел Бразилию», — цитирует Гришина Legalbet.

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.