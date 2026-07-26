В «Балтике» сообщили, что Бориско проходит медосмотр для ЦСКА

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил «СЭ», что голкипер калининградцев Максим Бориско близок к завершению перехода в ЦСКА.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 26-летний россиянин проходит медицинский осмотр для московского клуба.

«Бориско действительно проходит медосмотр для ЦСКА. Но пока нельзя сказать, что сделка завершена. Идет финальная стадия переговоров», — сказал Измайлов «СЭ».

Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.