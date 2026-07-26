Черчесов про эпизод с зонтом в матче РПЛ: «Подбросил, но я его выправил и спокойно передал. А вы увидели!»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с брошенным им на землю зонтом во время матча 1-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Игра команд прошла в воскресенье, 26 июля, на «РЖД Арене» в Москве и завершилась ничьей (1:1). Грозненцы сравняли счет за семь минут до конца основного времени.

«Подбросил зонтик, но я его выправил. И спокойно передал. А вы увидели!» — сказал Черчесов.

В следующем туре РПЛ «Ахмат» примет «Спартак» 2 августа.