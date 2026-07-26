«Локомотив» — «Ахмат»: видео голов матча РПЛ

«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата России — 1:1.

Счет в начале игры открыл полузащитник хозяев Зелимхан Бакаев, который перехватил передачу Турпал-Али Ибишева.

Нападающий гостей Эральд Максути сравнял счет в концовке матча — мяч после рикошета от Георгия Джикии перелетел через вратаря железнодорожников Антона Митрюшкина.

8-я минута. Зелимхан Бакаев — 1:0

83-я минута. Эральд Максути — 1:1