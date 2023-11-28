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Сегодня, 09:45

В «Балтике» опровергли информацию о желании расстаться с 12 футболистами этой зимой

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Футболисты «Балтики».
Фото ФК «Балтика»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в интервью «СЭ» высказался о смене спортивного директора клуба.

— Можно ли сказать, что спортивного директора убрали именно по причине того, что результаты не соответствуют поставленным целям?

— Внутренние перестановки не хотелось бы комментировать.

— Насколько поменяется курс селекционной работы с приходом нового спортивного директора Армена Маргаряна?

— Мы обсуждали с Арменом и пресс-атташе, как лучше представить его общественности: может, организовать интервью, в котором он озвучит цели и планы. Однако Армен здраво, на мой взгляд, заметил, что сначала он хочет что-то сделать, а уже потом, когда будут результаты, настанет время для разговоров и объяснений, почему были предприняты те или иные шаги.

Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Естественно, уже есть определенное понимание по селекционным вопросам, по позициям, которые требуют усиления, по ротациям, которые будут проводиться в межсезонье.

Сразу хочу сказать, что информация, которая в ряде СМИ проскочила относительно 12 футболистов, которые должны будут уйти, — это все неправда. Ни один здравомыслящий клуб такую ротацию посреди сезона делать не будет. Не знаю, откуда вообще появились эти слухи. Но тем не менее план у нас есть. Основная задача у клуба — подняться выше, остаться по итогам сезона в РПЛ. И если все пойдет сейчас хорошо, все-таки выполнить задачу, установленную губернатором.

Сергей Игнашевич. «Кредит доверия к Игнашевичу? Мы верим в тренера — игра вселяет оптимизм». Интервью гендиректора «Балтики»

5 ноября Legalbet сообщил, что «Балтика» планирует расстаться с 12 игроками в зимнее трансферное окно. После 16 туров команда расположилась на 15-м месте с 12 очками.

РПЛ
ФК Балтика
Кирилл Волженкин
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В «Балтике» опровергли информацию о том, что клуб тратит на зарплаты футболистов более 9 миллионов евро в год

Гришин выступил за расширение полномочий ВАР
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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