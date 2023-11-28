В «Балтике» опровергли информацию о желании расстаться с 12 футболистами этой зимой
Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в интервью «СЭ» высказался о смене спортивного директора клуба.
— Можно ли сказать, что спортивного директора убрали именно по причине того, что результаты не соответствуют поставленным целям?
— Внутренние перестановки не хотелось бы комментировать.
— Насколько поменяется курс селекционной работы с приходом нового спортивного директора Армена Маргаряна?
— Мы обсуждали с Арменом и пресс-атташе, как лучше представить его общественности: может, организовать интервью, в котором он озвучит цели и планы. Однако Армен здраво, на мой взгляд, заметил, что сначала он хочет что-то сделать, а уже потом, когда будут результаты, настанет время для разговоров и объяснений, почему были предприняты те или иные шаги.
Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Естественно, уже есть определенное понимание по селекционным вопросам, по позициям, которые требуют усиления, по ротациям, которые будут проводиться в межсезонье.
Сразу хочу сказать, что информация, которая в ряде СМИ проскочила относительно 12 футболистов, которые должны будут уйти, — это все неправда. Ни один здравомыслящий клуб такую ротацию посреди сезона делать не будет. Не знаю, откуда вообще появились эти слухи. Но тем не менее план у нас есть. Основная задача у клуба — подняться выше, остаться по итогам сезона в РПЛ. И если все пойдет сейчас хорошо, все-таки выполнить задачу, установленную губернатором.
5 ноября Legalbet сообщил, что «Балтика» планирует расстаться с 12 игроками в зимнее трансферное окно. После 16 туров команда расположилась на 15-м месте с 12 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3