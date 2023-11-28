Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

В «Балтике» опровергли информацию о том, что клуб тратит на зарплаты футболистов более 9 миллионов евро в год

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Балтики».
Фото ФК «Балтика»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал «СЭ» информацию о зарплатной ведомости клуба.

— По данным портала Capology, «Балтика» тратит на зарплаты футболистов порядка 9,56 миллиона евро в год. Эти цифры соответствуют действительности?

— Абсолютно нет. По крайней мере по части «Балтики». Но я подозреваю, что и по остальным клубам информация не является правдивой. Для меня это очень странно и удивительно. Я понимаю, что это некий иностранный сайт. Но эту таблицу стали настолько активно передавать друг другу и публиковать — такое ощущение, что даже не задались целью подтвердить достоверность этих данных. Откуда у них такая информация? Все это вызывает вопросы.

Сергей Игнашевич. «Кредит доверия к Игнашевичу? Мы верим в тренера — игра вселяет оптимизм». Интервью гендиректора «Балтики»

Согласно данным сайта Capology, «Зенит» тратит на зарплаты футболистам 32 миллиона евро в год, «Спартак» — 30 миллионов евро, а «Балтика» — около 9,5 миллиона евро.

После 16 туров «Балтика» расположилась на 15-м месте с 12 очками.

РПЛ
ФК Балтика
Кирилл Волженкин
0
Читайте также
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии
Биография Юлии Ефимовой: жизнь и карьера известной пловчихи-чемпионки
Пресс-служба: президент Лукашенко уволил помощника за неприемлемый поступок
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Балтики» об интересе к Сутормину и Марадишвили: «Игроки такого уровня могли бы усилить нашу команду»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости