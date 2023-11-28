В «Балтике» опровергли информацию о том, что клуб тратит на зарплаты футболистов более 9 миллионов евро в год

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал «СЭ» информацию о зарплатной ведомости клуба.

— По данным портала Capology, «Балтика» тратит на зарплаты футболистов порядка 9,56 миллиона евро в год. Эти цифры соответствуют действительности?

— Абсолютно нет. По крайней мере по части «Балтики». Но я подозреваю, что и по остальным клубам информация не является правдивой. Для меня это очень странно и удивительно. Я понимаю, что это некий иностранный сайт. Но эту таблицу стали настолько активно передавать друг другу и публиковать — такое ощущение, что даже не задались целью подтвердить достоверность этих данных. Откуда у них такая информация? Все это вызывает вопросы.

Согласно данным сайта Capology, «Зенит» тратит на зарплаты футболистам 32 миллиона евро в год, «Спартак» — 30 миллионов евро, а «Балтика» — около 9,5 миллиона евро.

После 16 туров «Балтика» расположилась на 15-м месте с 12 очками.