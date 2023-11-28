Гришин выступил за расширение полномочий ВАР

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможное расширение полномочий системы ВАР.

«Я выступаю за то, чтобы футбол всегда оставался честным. Если нарушение совершено, игрок должен быть наказан. Но в целом, если подобные изменения в правила введут, считаю это скажется только позитивно. Все-таки ВАР помогает избежать ошибок, а потому следует пользоваться возможностями технологий максимально широко. Теперь даже сложно себе представить, что совсем недавно до введения этой системы арбитры допускали массу помарок, и с этим ничего нельзя было сделать. Но и сейчас случаются спорные эпизоды, когда, например, происходит фол за пределами штрафной, и помощники на ВАР не имеют права вмешаться», — приводит слова Гришина RT.

Система ВАР в российских футбольных турнирах впервые была запущена в сезоне-2018/19.