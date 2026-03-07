В «Балтике» не стали комментировать информацию о прилете в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону

Пресс-атташе «Балтики» ответил на вопрос о прилете команды в закрытый аэропорт на матч 20-го тура против «Ростова» (1:1).

«Эту ситуацию мы не комментируем. Просьба отнестись с пониманием к позиции клуба», — сказал представитель калининградской команды на пресс-конференции.

Ранее Mash сообщил, что прибыла в аэропорт Ростова-на-Дону, закрытый для гражданской авиации с 2022 года. Отмечалось, команда летела с пересадкой: сначала из Калининграда в Москву, затем — в Ростов-на-Дону.

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