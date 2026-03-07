«Пари НН» — «Сочи»: нижегородцы вышли вперед благодаря голу Бальбоа

«Пари НН» вышел вперед в матче 20-го тура РПЛ против «Сочи» — 1:0.

На 35-й минуте подачу с углового замкнул нападающий Адриан Бальбоа. Для 32-летнего уругваца данный гол стал первым в составе нижегородцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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