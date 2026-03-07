«Пари НН» — «Сочи»: нижегородцы ведут в счете после первого тайма

«Пари НН» ведет в счете после первого тайма матча 20-го тура РПЛ против «Сочи» — 1:0.

На 35-й минуте подачу с углового головой замкнул нападающий Адриан Бальбоа. Для 32-летнего уругвайца данный гол стал первым в составе нижегородцев.

В концовке тайма нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун получил повреждение и покинул поле на носилках. Вместо него вышел Матвей Урванцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max