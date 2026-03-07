Источник: «Балтика» прилетела на матч с «Ростовом» в закрытый аэропорт «Платов»

«Балтика» прилетела на матч 20-го тура РПЛ с «Ростовом» в закрытый аэропорт «Платов», сообщает Mash.

Аэропорт не работает для гражданской авиации с 2022 года. По информации источника, команда летела с пересадкой: сначала из Калининграда в Москву, затем — в Ростов-на-Дону. В Росавиации не опровергли информацию и сообщили, что такая практика возможна — в отдельных случаях выдаются специальные допуски.

«Балтика» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» с 21 очком — на 11-й строчке.

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