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17 декабря 2025, 20:13

В авиакомпании Red Wings ответили гендиректору «Акрона» на слова о задержке рейса в Петербург

Микеле Антонов
Корреспондент

Авиакомпания Red Wings прокомментировала «СЭ» инцидент с задержкой чартерного рейса, которым «Акрон» должен был вылететь в Санкт-Петербург на матч 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

Ранее генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил «СЭ», что клуб намерен потребовать компенсацию расходов из-за задержки вылета.

Игроки &laquo;Акрона&raquo; прилетели в&nbsp;Санкт-Петербург.«Это безответственно»: «Акрон» не вылетел вовремя на матч с «Зенитом»

«Авиакомпания Red Wings по техническим причинам была вынуждена скорректировать на три часа время вылета чартерного рейса, который использовался для перевозки футбольного клуба «Акрон». На период ожидания пассажиры были размещены в бизнес-зале за счет авиакомпании. Команде был предоставлен резервный самолет и принесены официальные извинения.

Сожалеем, что клуб «Акрон» не принял во внимание объективные причины задержки. Мы еще раз приносим извинения команде. Безопасность полетов и забота о пассажирах являются для Red Wings безусловным приоритетом.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что у Red Wings отсутствуют прямые договорные отношения с клубом — договор на предоставление перевозок заключен с фрахтователем. На данный момент претензий от фрахтователя в адрес авиакомпании не поступало, поэтому говорить о дальнейших действиях преждевременно», — сообщили «СЭ» в пресс-службе компании.

Ранее авиакомпания Red Wings через «СЭ» принесла извинения «Акрону» за срыв вылета в Санкт-Петербург.

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ФК Акрон
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