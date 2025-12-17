В авиакомпании Red Wings ответили гендиректору «Акрона» на слова о задержке рейса в Петербург

Авиакомпания Red Wings прокомментировала «СЭ» инцидент с задержкой чартерного рейса, которым «Акрон» должен был вылететь в Санкт-Петербург на матч 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

Ранее генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил «СЭ», что клуб намерен потребовать компенсацию расходов из-за задержки вылета.

«Авиакомпания Red Wings по техническим причинам была вынуждена скорректировать на три часа время вылета чартерного рейса, который использовался для перевозки футбольного клуба «Акрон». На период ожидания пассажиры были размещены в бизнес-зале за счет авиакомпании. Команде был предоставлен резервный самолет и принесены официальные извинения.

Сожалеем, что клуб «Акрон» не принял во внимание объективные причины задержки. Мы еще раз приносим извинения команде. Безопасность полетов и забота о пассажирах являются для Red Wings безусловным приоритетом.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что у Red Wings отсутствуют прямые договорные отношения с клубом — договор на предоставление перевозок заключен с фрахтователем. На данный момент претензий от фрахтователя в адрес авиакомпании не поступало, поэтому говорить о дальнейших действиях преждевременно», — сообщили «СЭ» в пресс-службе компании.

Ранее авиакомпания Red Wings через «СЭ» принесла извинения «Акрону» за срыв вылета в Санкт-Петербург.