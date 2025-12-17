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17 декабря 2025, 20:34

«Локомотив» объявил о подписании контракта с Лукасом Верой

Руслан Минаев
Лукас Вера.
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» объявил о переходе полузащитника Лукаса Веры. Хавбек подписал контракт до конца сезона-2027/28.

Последним клубом 28-летнего аргентинца стал «Аль-Вахда». 23 сентября команда из ОАЭ разорвала контракт с аргентинцем. Игрок не провел ни одного матча за «Аль-Вахду».

В РПЛ хавбек играл за «Оренбург» с 2022 по 2024 год и за «Химки» в сезоне-2024/25. За оренбуржцев он провел 60 матчей, забил 3 гола и сделал 12 результативных передач. За подмосковную команду на его счету 31 матч, 7 мячей и 4 голевых паса.

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Лукас Вера
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
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