«Локомотив» объявил о подписании контракта с Лукасом Верой
«Локомотив» объявил о переходе полузащитника Лукаса Веры. Хавбек подписал контракт до конца сезона-2027/28.
Последним клубом 28-летнего аргентинца стал «Аль-Вахда». 23 сентября команда из ОАЭ разорвала контракт с аргентинцем. Игрок не провел ни одного матча за «Аль-Вахду».
В РПЛ хавбек играл за «Оренбург» с 2022 по 2024 год и за «Химки» в сезоне-2024/25. За оренбуржцев он провел 60 матчей, забил 3 гола и сделал 12 результативных передач. За подмосковную команду на его счету 31 матч, 7 мячей и 4 голевых паса.
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|Спартак – Родина
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|Локомотив – Ахмат
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|Рубин – Краснодар
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