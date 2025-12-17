«Локомотив» объявил о подписании контракта с Лукасом Верой

«Локомотив» объявил о переходе полузащитника Лукаса Веры. Хавбек подписал контракт до конца сезона-2027/28.

Последним клубом 28-летнего аргентинца стал «Аль-Вахда». 23 сентября команда из ОАЭ разорвала контракт с аргентинцем. Игрок не провел ни одного матча за «Аль-Вахду».

В РПЛ хавбек играл за «Оренбург» с 2022 по 2024 год и за «Химки» в сезоне-2024/25. За оренбуржцев он провел 60 матчей, забил 3 гола и сделал 12 результативных передач. За подмосковную команду на его счету 31 матч, 7 мячей и 4 голевых паса.