Авиакомпания Red Wings принесла «Акрону» извинения за срыв вылета в Санкт-Петербург

Авиакомпания Red Wings через «СЭ» принесла извинения «Акрону» за инцидент со срывом вылета в Санкт-Петербург.

Ранее «Акрон» с многочасовой задержкой прибыл в Санкт-Петербург перед матчем против «Зенита» в 18-м туре РПЛ. Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса.

«Авиакомпания с большим уважением относится к каждому пассажиру и всегда выполняет свои обязательства. Поэтому мы досконально рассмотрим это недоразумение, установим причины и исключим повторение подобных эксцессов. Коллектив авиакомпании приносит команде «Акрона» искренние извинения за задержку и будет болеть за победу команды в предстоящей важной игре», — сообщили «СЭ» в Red Wings.

Матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Акроном» пройдет 6 декабря на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

После 17 туров чемпионата России «Зенит» занимает третье место с 36 очками. У «Акрона» — 21 очко и девятая строчка.