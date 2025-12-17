В ЦСКА заявили, что не ведут переговоры с «Пари НН» по Боселли

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об интересе клуба к полузащитнику «Пари НН» Хуану Боселли.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил об интересе к игроку со стороны ЦСКА и «Краснодара».

«Мы не ведем переговоры с «Пари НН» по Боселли», — сказал Брейдо «СЭ».

В этом сезоне 26-летний уругваец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов.

Контракт Боселли с нижегородским клубом рассчитан до лета 2026 года.