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17 декабря 2025, 18:10

В ЦСКА заявили, что не ведут переговоры с «Пари НН» по Боселли

Константин Белов
Корреспондент
Хуан Боселли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об интересе клуба к полузащитнику «Пари НН» Хуану Боселли.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил об интересе к игроку со стороны ЦСКА и «Краснодара».

«Мы не ведем переговоры с «Пари НН» по Боселли», — сказал Брейдо «СЭ».

В этом сезоне 26-летний уругваец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов.

Контракт Боселли с нижегородским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Хуан Мануэль Боселли
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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