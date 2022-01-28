В Аргентине сообщили, что «Индепендьенте» хочет арендовать Гайча у ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться в Аргентину. «Индепендьенте» готов взять игрока в аренду, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул в Twitter.

При этом «Индепендьенте» не готов брать на себя полную зарплату 22-летнего форварда.

Ранее сообщалось, что испанская «Уэска», где сейчас находится в аренде игрок, недовольна результативностью нападающего.

В нынешнем сезоне Гайч забил один мяч и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Уэску». Арендное соглашение испанского клуба с ЦСКА по нападающему было рассчитано до 30 июня 2022 года.

Контракт аргентинца с московским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.