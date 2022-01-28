Эджуке прибудет на сбор ЦСКА в Испании 30 января

Команда ЦСКА 28 января собралась в Кампоаморе после трех выходных дней и провела вечернюю тренировку, продолжавшуюся пятьдесят пять минут.

Вадим Конюхов и Максим Елеев не примут участия во втором сборе, а Владимир Шайхутдинов в эти дни тренируется с молодежной командой — его возвращение в Кампоамор возможно по окончании сбора в Турции, сообщает сайт красно-синих.

30 января в Кампоамор прибудет Чидера Эджуке, в составе сборной Нигерии участвовавший в Кубке африканских наций. 31 января Чиди должен приступить к работе с командой.

Бактиер Зайнутдинов после завершения первого сбора отправился в Германию на плановый медосмотр, связанный с операцией, которую он перенес прошлой весной. В ближайшие дни он вернется в расположение команды и продолжит подготовку к возобновлению сезона.