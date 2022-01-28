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Защитник «Ростова» Ведерников перешел в «Кубань» на правах аренды

Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник «Ростова» Данила Ведерников перешел в «Кубань» на правах аренды до конца текущего сезона.

С лета 2020 года по январь 2021 года Ведерников выступал на правах аренды за астраханский «Волгарь» в ФНЛ, проведя за команду 49 матчей и отдав две голевые передачи.

Контракт 20-летнего футболиста с «Ростовом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

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X

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ПСЖ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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