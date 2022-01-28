Защитник «Ростова» Ведерников перешел в «Кубань» на правах аренды

Защитник «Ростова» Данила Ведерников перешел в «Кубань» на правах аренды до конца текущего сезона.

Данила Ведерников продолжит сезон в «Кубани» ??



Достигнуто арендное соглашение о переходе нашего игрока в краснодарскую «Кубань» до конца текущего сезона.



Мы желаем Даниле успехов и красивой игры ? pic.twitter.com/ST0kKEqSwb — Football Club Rostov (@rostovfc) January 28, 2022

С лета 2020 года по январь 2021 года Ведерников выступал на правах аренды за астраханский «Волгарь» в ФНЛ, проведя за команду 49 матчей и отдав две голевые передачи.

Контракт 20-летнего футболиста с «Ростовом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.