«Рубин» поздравил Курбана Бердыева с 73-летием

«Рубин» поздравил бывшего главного тренера Курбана Бердыева с днем рождения. 25 августа специалисту исполнилось 73 года.

«От всей души поздравляем Курбана Бекиевича, желаем крепкого здоровья, достижения всех поставленных целей и успехов на тренерском поприще!» — говорится в сообщении клуба.

Бердыев возглавлял «Рубин» с августа 2001 по декабрь 2013 года и с июня 2017 по июнь 2019 года. В 2004-2012 годах он также занимал должность вице-президента казанского клуба.

«Рубин» под его руководством два раза становился чемпионом России, два раза бронзовым призером чемпионата страны, дважды выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок России.