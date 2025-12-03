В «Акроне» высказались о медийной активности Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» высказался о медийной активности нападающего Артема Дзюбы.

— Когда Артем был в «Локомотиве», его часто упрекали за участие в различных шоу. За время его игры за «Акрон» такого мы не видим. Говорит ли это о том, что вы провели с ним работу?

— У нас нет к нему никаких претензий с точки зрения его профессиональных качеств. Он имеет право заниматься всем, чем захочет в свое свободное время. Самое главное, чтобы он приносил пользу команде, а здесь мы видим большую пользу для клуба.

В этом сезоне Дзюба в 15 матчах РПЛ забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

«Акрон» с 21 очком занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.