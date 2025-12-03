Экс-футболист «Локомотива» Каньенда оказался жив

Бывший форвард «Ростова» и «Локомотива» Исо Каньенда оказался жив, сообщает Luntha Television.

Информация о смерти 43-летнего экс-игрока оказалась ложной. Телеканал извинился перед семьей футболиста и зрителями за недостоверные данные. Пост о смерти спортсмена был удален.

43-летний Каньенда играл за «Ростов» с 2003 по 2005 год, а также в сезоне-2006/07. Кроме того, представитель Малави выступал в «Локомотиве», «КАМАЗе», «Роторе» и брянском «Динамо». Вместе с железнодорожниками форвард стал бронзовым призером чемпионата России в 2005 году.

На его счету 60 матчей за сборную Малави, в которых он забил 19 голов. Он дважды признавался лучшим игроком года в стране.