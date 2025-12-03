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Защитник «Балтики» Бевеев сравнил Карпина и Талалаева

Анастасия Пилипенко

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин и наставник калининградского клуба Андрей Талалаев похожи построением игры в обороне.

«Схожести между Карпиным и Талалаевым есть. Довольно много, — цитирует Бевеева ТАСС. — В обороне есть схожести, у нас примерно такие же требования в «Балтике», поэтому мне, наверное, было легко в сборной. Мне уже 30 лет, если один раз объяснили, то все понятно становится».

В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 16 матчей в РПЛ и забил один гол. За сборную России Бевеев дебютировал в этом году и провел в составе национальной команды четыре игры.

Источник: ТАСС
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Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
Мингиян Бевеев
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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