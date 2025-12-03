Защитник «Балтики» Бевеев сравнил Карпина и Талалаева

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин и наставник калининградского клуба Андрей Талалаев похожи построением игры в обороне.

«Схожести между Карпиным и Талалаевым есть. Довольно много, — цитирует Бевеева ТАСС. — В обороне есть схожести, у нас примерно такие же требования в «Балтике», поэтому мне, наверное, было легко в сборной. Мне уже 30 лет, если один раз объяснили, то все понятно становится».

В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 16 матчей в РПЛ и забил один гол. За сборную России Бевеев дебютировал в этом году и провел в составе национальной команды четыре игры.