Гендиректор «Рубина» Айбатов заявил, что «Спартак» не делал предложения по Даку

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос о будущем нападающего казанцев Мирлинда Даку.

Ранее Metaratings сообщал, что в трансфере 28-летнего албанца заинтересован «Спартак».

«Официальных предложений по Даку ни от «Спартака», ни от других команд нет. Это наш футболист, и мы на него рассчитываем», — сказал Айбатов «СЭ».

Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. За это время На его счету 91 матч во всех турнирах, в которых он забил 35 голов и отдал 13 результативных передач.

Летом 2025 года футболист продлил контракт с казанским клубом до конца сезона-2028/29. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.