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Гендиректор «Рубина» Айбатов заявил, что «Спартак» не делал предложения по Даку

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Мирлинд Даку.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос о будущем нападающего казанцев Мирлинда Даку.

Ранее Metaratings сообщал, что в трансфере 28-летнего албанца заинтересован «Спартак».

«Официальных предложений по Даку ни от «Спартака», ни от других команд нет. Это наш футболист, и мы на него рассчитываем», — сказал Айбатов «СЭ».

Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. За это время На его счету 91 матч во всех турнирах, в которых он забил 35 голов и отдал 13 результативных передач.

Летом 2025 года футболист продлил контракт с казанским клубом до конца сезона-2028/29. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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Мирлинд Даку
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
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Зенит

 7
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 6
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 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
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Юрий Горшков

Крылья Советов

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