В «Ахмате» выступают против ужесточения лимита на легионеров

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в ходе пресс-конференции рассказал, что руководство клуба нацелено на попадание в топ-8 РПЛ, а также поделился мнением о лимите на легионеров.

— Как оцените старт?

— Будем бороться. Все игры тяжелые, нет легких в чемпионате. Будем прибавлять, придут футболисты.

— Какие цели?

— Как минимум топ-8.

— Как смотрите на возможное ужесточение лимита на легионеров?

— Искусственный лимит никому не идет на пользу. Если вам нужны наши футболисты: Кисляк, Садулаев, Батраков, они должны конкурировать с более сильными игроками. Мы против искусственной конкуренции. Пускай выходят, борются и доказывают, что они сильнее. Только так они будут расти. Если мы сейчас ограничим заявку, они будут попадать автоматически, этот путь мы уже тоже проходили. По сути это путь в никуда.

— Поднимался ли вопрос со стороны клубов?

— Мы тоже слышали со стороны Минспорта РФ. Мы против. Нельзя каждые несколько лет менять правила.