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22 июля 2025, 12:56

В «Ахмате» выступают против ужесточения лимита на легионеров

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в ходе пресс-конференции рассказал, что руководство клуба нацелено на попадание в топ-8 РПЛ, а также поделился мнением о лимите на легионеров.

— Как оцените старт?

— Будем бороться. Все игры тяжелые, нет легких в чемпионате. Будем прибавлять, придут футболисты.

— Какие цели?

— Как минимум топ-8.

— Как смотрите на возможное ужесточение лимита на легионеров?

— Искусственный лимит никому не идет на пользу. Если вам нужны наши футболисты: Кисляк, Садулаев, Батраков, они должны конкурировать с более сильными игроками. Мы против искусственной конкуренции. Пускай выходят, борются и доказывают, что они сильнее. Только так они будут расти. Если мы сейчас ограничим заявку, они будут попадать автоматически, этот путь мы уже тоже проходили. По сути это путь в никуда.

— Поднимался ли вопрос со стороны клубов?

— Мы тоже слышали со стороны Минспорта РФ. Мы против. Нельзя каждые несколько лет менять правила.

Лусиано Гонду, Джон Кордоба и&nbsp;Срджан Бабич.Страсти по лимиту. Прогноз «СЭ»: нынешний формат не изменится

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Футбол
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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