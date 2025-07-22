Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Садулаев — футболист «Ахмата». Переговоров нет»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в ходе пресс-конференции заявил, что клуб не ведет переговоры с ЦСКА о трансфере полузащитника Лечи Садулаева.

— Лечи Садулаев? Я не знаю, что с его трансфером в ЦСКА. Он игрок «Ахмата».

— Было заявление, что якобы после 1-го тура Лечи сказал, что переходит в ЦСКА.

— Кто заявил?

— Один из журналистов.

— Это надо спросить у журналиста. У Лечи долгосрочный контракт с клубом.

— Он поменял игровой номер с 10-го на 7-й.

— Зачем бы он менял номер, если переходит после 1-го тура. Он футболист «Ахмата». Переговоров нет. Позавчера вышел с капитанской повязкой.

Контракт Садулаева действует до 30 июня 2028 года. В сезоне-2024/25 в 35 матчах во всех турнирах он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.