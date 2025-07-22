«Краснодар» — «Локомотив»: дата и время начала матча РПЛ

«Краснодар» и «Локомотив» встретятся в матче 2-го тура российской премьер-лиги в субботу, 26 июля. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, начало — в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Краснодар» — «Локомотив» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 19:00. Ozon Арена (Краснодар)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» победил «Локомотив» в гостях со счетом 3:0, встреча в Краснодаре завершилась со счетом 0:0. По итогам сезона «быки» выиграли чемпионат России, а железнодорожники заняли шестое место.